Iranul continuă să-și mărească stocurile de uraniu slab îmbogățit

Vineri, cu două zile înainte de al doilea tur al alegerilor prezidențiale, Partidul Socialiștilor – care susține candidatura președintelui Igor Dodon în alegeri - va organiza mai multe mitinguri la Chișinău, relatează portalul NewsMaker, care citează pagina de interne a Primăriei Chișinău. În cererea socialiștilor se precizează că este vorba de o serie de mitinguri la Teatrul de Operă și Balet, la Academia de Științe, în Piața Marii Adunări Naționale și la Complexul Memorial în memoria soldaților care au murit în războiul din Afganistan, la care se așteaptă participarea a până la 20 de mii de persoane.În acest moment, din totalul de peste 83.500 de cazuri confirmate de Covid-19 în R. Moldova, mai bine de o treime sunt înregistrate la Chișinău (aproape 36 de mii), care rămâne pe departe zona cea mai afectată de pandemie. Capitala este în „cod roșu de alertă” din cauza pandemiei de coronavirus, motiv pentru care sunt în vigoare o serie de măsuri suplimentare de protecție sanitară. Între altele, sunt interzise – în spații închise – reuniuni cu mai mult de 50 de persoane iar toate activitățile sportive – indiferent unde au loc – sunt fără spectatori. Tot pentru vineri, 13 noiembrie, consilierul municipal al PSRM, Victor Poleacov a anunțat un marș de la Academia de Științe a Moldovei de-a lungul străzii Ștefan cel Mare până la piața din apropierea Teatrului de Operă și Balet. În cererea publicată pe pagina de web a primăriei se vorbește de până la 50 de persoane care vor participa la marș și la miting.În aceeași zi, ultima de campanie electorală, PAS și Partidul Nostru al lui Renato Usatîi organizează o serie de întâlniri cu alegătorii, dar toate prevăd o participare de sub 50 de persoane. Igor Dodon, în calitate de candidat independent, are și el anunțate discuții cu alegătorii, dar tot cu o participare de sub 50 de persoane.