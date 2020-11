Stația de transport public de pe strada Grigore Vieru a fost mutată temporar

15:50

Zece unităţi de transport la mâna a doua, din cele 25 cumpărate din Riga, sunt în drum spre Chişinău. Despre aceasta a anunțat primarul general Ion Ceban într-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, cinci troleibuze articulate de model GANZ Solaris TROLLINO 18, iar cinci troleibuze clasice de model SKODA 24 TR Irisbus. […] The post Zece troleibuze din Riga sunt în drum spre Chişinău. Până la sfârșitul lunii vor fi puse în circuit appeared first on NewsMaker.