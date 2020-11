La 61 de ani arată ca o păpușă Barbie! Cine este femeia care sfidează vârsta (Foto)

10:50

A devenit cunoscut cine îl poate înlocui pe Johnny Depp în continuarea francizei Fantastic Beasts and Where to Find Them. Să vedem care sunt detaliile. Conform mass-mediei occidentale, actorul danez Mads Mikkelsen, cel mai cunoscut pentru Hannibal, ar putea să-l înlocuiască pe Johnny Depp în continuarea francizei Fantastic Beasts and Where to Find Them. Mikkelsen, […]