Un tractor s-a răsturnat în timp ce șoferul ar fi fost atacat

11:30

Chiar dacă nivelul calității studiilor scade de la an la an, numărul studenților înrolați rămîne la un nivel relativ înalt, afirmă Nicoleta Onofrei, economista și candidata titlului de Doctor în Economie, relatează eNews cu referire la point.md.Doar în anul de studii 2019-2020 numărul de studenți din cele 27 de instituții de învățămînt superior din țară a fost de 56,8 mii de persoane, dintre c