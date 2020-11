(VIDEO) Ce presupune Bioasigurarea și cât de valoroase sunt celulele stem

09:40

Cea mai simplă procedură cosmetică s-a încheiat pentru Milana Papchikhina cu arsuri profunde, un curs de reabilitare și o plângere penală. Nasul femeii de afaceri este acoperit cu cicatrici adânci ascunse sub un strat gros de machiaj. Ea a vrut să îndepărteze cu laser vasele care apar în mod regulat din cauza soarelui puternic, deoarece de cele mai multe ori locuiește în Emiratele Arabe Unite. • „Am venit în Rusia și am decis să fac o procedură obișnuită într-o clinică din Moscova. Am dat peste...