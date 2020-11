Inițiativa „Fără penali în funcții publice” în dezbaterea Senatului român

19:20

Mai multe secții de votare din afară țării vor fi deschise în alte locații decât la primul tur al prezidențialelor pentru a permite unui număr cât mai mare de cetățeni să-și exercite dreptul la vot. Printre acestea sunt centre de votare din Iași, București, Londra, Munchen sau Tel Aviv. Ministerul de Externe a explicat că au fost alese instituții sportive, culturale sau expoziționale pentru a nu admite aglomerațiile din 1 noiembrie și a corespunde rigorilor epidemice din țările respective. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a declarat Europei Libere că autoritatea electorală „a învățat lecțiile din primul tur”, mărind unde este cazul numărul de cabine de vot, urne și buletine. Cel puțin 12 secții deschise peste hotare vor fi amenajate în alte sedii decât cele disponibile pe 1 noiembrie. În cazul altor câteva se așteaptă confirmarea noilor locații închiriate, pentru care urmează să dea acceptul și țările gazdă. Este cert: toate trei secții din Londra vor activa în spații mai largi. Se vor muta și cele de la Munchen, Milano, Verona, Bologna, Parma, Tel Aviv, Iași și cea de la consulatul din București. În așteptare sunt deciziile pentru Villeneuve din apropierea Parisului, Nisa și Frankfurt, precum și altele.Comisia Electorală Centrală stabilise îndată după finalizarea numărării voturilor din primul tur că pentru cetățenii stabiliți peste hotare condițiile de votare „nu au fost suficiente”, a spus președintele CEC, Dorin Cimil. Așa că autoritățile au căutat soluții de fluidizare a procedurilor de votare. Paralel s-a dispus ca unele centre de votare din diaspora să primească 5.000 de buletine în loc de 3.000, cum era până acum:„S-a decis asigurarea suplimentară a acestor secții de votare cu echipament necesar și cabine de vot. Precum și s-au făcut demersuri către ambasadele R. Moldova în țările de reședință pentru a identifica noi locații pentru turul II. Deja avem și multe anunțuri din partea Ministerului de Externe privitor la noile locații pentru secțiile de votare în străinătate. Este altă problemă, puterea de asimilare a acestor cinci mii de buletine. Vă dați seama că capacitatea funcțională a unei secții de votare, constituite din 11 membri, este una gândită și stabilită pentru a asimila trei mii de buletine, conform standardului național. În momentul în care s-a suplinit numărul de buletine până la cinci mii, conform modificărilor din august 2019, nu s-a gândit și modalitatea de extindere a numărului de funcționari electorali care vor procesa cinci mii de buletine. Este foarte complicat din punct de vedere al unui număr redus de funcționari să proceseze un număr mai mare de buletine”.Secretarul de stat de la Ministerul de Externe, Eugen Revenco, a declarat că alegerea noilor locații a fost consultată cu reprezentanții comunităților de moldoveni sau au fost acceptate chiar propunerile lor. Funcționarul îi îndeamnă pe cetățeni să urmărească anunțurile la zi difuzate de ambasade, astfel încât să fie informați în timp util de schimbările operate între cele două tururi de scrutin:„Tare vreau să pun accent că noi nu suntem, nu trebuie să fim priviți ca două părți ale baricadei. Noi lucrăm ca să asigurăm condiții, dar și fiecare care are nevoie să obțină o informație s-o obțină din surse primare, din prima sursă. Acolo, înăuntru, nu stau dușmani, ei sunt niște oameni ca și acei din rând, numai că ei au acceptat voluntar să stea 24 de ceasuri să ajute”.Dat fiind că sunt zile numărate până la alegeri, președintele CEC, Dorin Cimil, admite că există riscul ca deciziile externelor și a autorității electorale să nu ajungă la cei cărora le sunt adresate.Maria Garbuzaru, originară dintr-un sat din Nisporeni și stabilită la Paris, spune că la primul tur nu a fost să voteze, întrucât se introdusese în ajun carantina generală în Franța și ea nu a înțeles că are liber în oraș cu dovada că iese pentru a vota. Acum zice că se informează din mai multe surse și e decisă să participe. Tânăra nu cunoaște despre planurile autorităților de a schimba locația Villeneuve, dar o salută. Acolo s-ar afla, potrivit ei, un număr mare de cetățeni moldoveni. Maria Garbuzaru consideră că mereu e loc de mai multă organizare, mai ales în condițiile crizei sanitare.„Poate trebuie făcute mai multe secții de votare pentru că de fiecare dată este foarte aglomerat. Cred că ar trebui să se implice fiecare în parte pentru că până la urmă pentru noi facem ce facem”.La Munchen, Veronica Budeanu a decis să fie voluntară la scrutin. A reacționat la un mesaj al consulatului care și-a propus să aducă mai multă ordine în rândul format de votanți, să le măsoare temperatura în exteriorul secțiilor și să-i pregătească pentru vot, pentru a nu se fura din timpul prețios. Veronica, dar și Maria Garbuzaru neagă ideea lansată de socialiști că cei din diaspora ar fi fost aduși organizat la secții. Mobilizarea și organizarea celor stabiliți peste hotare este altfel și niciodată nu se impun anumite puncte de vedere, accentuează Veronica Budeanu:„Oamenii în diaspora dacă se organizează, se organizează privat, personal, se ajută reciproc, respectiv oamenii încearcă să ofere un loc în mașină, ca persoanele de la distanțe mari să ajungă mai ușor la secția de vot. Asta da, dar o facem din intenție bună, fără a face agitație electorală pentru un anumit candidat. Nu știu de unde s-a luat speculația respectivă, dar este pur și simplu una rușinoasă”.În ajunul scrutinului, Ministerul de Externe estimase că peste hotare s-ar afla peste 800 de mii de cetățeni. Pe 1 noiembrie, au votat în cele 139 de secții din diaspora circa 150 de mii de alegători. Ținând cont că tradițional în turul al doilea se prezintă la urne un număr mai mare de votanți, CEC a trimis suplimentar în aceste secții peste 100 de mii de buletine, în total 670 de mii. Alegerile, potrivit celor care administrează acest proces, sunt un foarte bun barometru care surprinde tendințele migraționiste. Primul tur a arătat de altfel că în Germania și Anglia sunt stabiliți mai mulți cetățeni moldoveni decât se credea anterior.