Ceban: Arborii de pe strada 31 august au fost curățați în contextul reparaţiei capitale, care va începe în 2021

17:45

Maia Sandu folosește metode psiho-informaționale pentru ca Igor Dodon să fie recunoscut un dușman al poporului împotriva căruia să fie ridicată ura. Astfel se promovează o metodă electorală străină normelor democratice, care reprezintă „un război grav, lansat în multe țări, care macină și înrobesc societăți întregi prin demoralizare”. Opinia a fost expusă de către fostul judecător al Curții Constituționale Victor Pușcaș.„Fiind unul din autorii multor legi, la începutul anilor 90, inclusiv a Constituției din 1994, direct sau indirect, am participat la toate scrutinele electorale (parlamentare, prezidențiale și locale), ultima fiind cea din 01.11.2020. Toate campaniile electorale conțineau particularități comune cu excepția actualei. Mulți specialiști deja au observat că, candidații de dreapta, în frunte cu d-na M. Sandu, cu mult înainte de începutul campaniei electorale au introdus o metodă, numită psiho-informațională sau psiho-verbală, care, odată cu începutul campaniei, s-a transformat într-un război, scopul căruia este de a obține victorie cu orice preț”, spune Pușcaș.Constituționalistul a explicat că centrul atacurilor este persoana și nu problemele.„Dacă I. Dodon permanent se expunea pentru necesitatea unirii eforturilor îndreptate spre rezolvarea problemelor sărăciei, opririi degradării satelor, dezvoltării industriei și agriculturii, rezolvării problemelor sociale etc., atunci M. Sandu are chemări înjositoare, a îndemnat pe alți candidați să se unească împotriva lui I. Dodon. Esența: I. Dodon să fie recunoscut nu ca concurent electoral, dar ca un dușman al poporului împotriva căruia să fie ridicată ura, iar dânsa să se prezinte ca un salvator al rezolvării problemelor, și ca un „Dumnezeu”, care îl va înlătura pe I. Dodon din funcția de președinte. Astfel se promovează o metodă electorală străină normelor democratice, care, după, aprecierile unui autor reprezintă „un război grav, lansat în multe țări, care macină și înrobesc societăți întregi prin demoralizare”, mai spune Pușcaș.Expertul în drept constituțional spune că a studiat atent programul electoral al M. Sandu și a rămas uimit cum ea înțelege atribuțiile Președintelui Republicii Moldova.„Programul nu conține nici un fel de măsuri, care ar asigura statalitatea R.M., suveranitatea și independența sa ca stat. În program nu se recunoaște art. 10 din Constituție – dreptul fiecăruia la identitate națională, art. 13 din Constituție – dreptul la limba maternă, art. 11 din Constituție – neutralitatea permanentă etc. Poate că, conține adevărul deplin plasările de pe Facebook, care ne informează că M. Sandu nu recunoaște noțiunea de popor moldovenesc și limba de stat. Nu recunoaște nici necesitatea asigurării securității naționale. Poporul moldovenesc din 1359 și până în ziua de azi, aproape 300 de ani s-a aflat sub presiunea turcilor, 106 ani în componența Rusiei țariste, 22 de ani componența României regale, peste 50 de ani în componența Uniunii Sovietice. Cred că, M. Sandu n-o să ne poată confisca suveranitatea și independența moldovenilor care locuiesc în R.M”, spune fostul judecător CC.