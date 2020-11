Program de granturi pentru ONG-urile de media locale şi instituţiile mass-media locale şi naţionale, lansat de Uniunea Europeană și implementat de API

17:20

Legislația din domeniul justiției juvenile permite ca o bună parte dintre minorii care comit fapte penale să nu ajungă după gratii, ci să le fie aplicate măsuri alternative de pedeapsă, care au și un caracter educativ. Una din metodele de reeducare este programul probațional, în cadrul căruia copiii sunt consiliați de psihologi și pedagogi, urmând și o serie de instruiri. Experții încurajează aplicarea măsurilor alternative la detenție, deoarece acestea contribuie la resocializarea copiilor care au comis infracțiuni.În 2019, când avea 17 ani, Veronica (n.r.: numele a fost schimbat) a comis un furt, iar instanța de judecată a condamnat-o la șase luni de închisoare. Ca măsură alternativă, pedeapsa i-a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de un an, iar fata, pe atunci minoră, a fost obligată de instanță să participe la programul probațional „Formare civică și vocațională pentru tine și comunitate”. În acest program, Veronica a fost consiliată de consilierul de probațiune care a ajutat-o să înțeleagă nu doar infracțiunea pe care a comis-o, dar și riscurile în cazul unei noi infracțiuni. „Timp de un an, am avut multe lecții și exerciții. Programul m-a ajutat să înțeleg greșeala pe care am făcut-o și de ce nu trebuie să…