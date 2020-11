Record de tranzacții pe bursele internaționale, după anunțul referitor la apariția primului vaccin anti-COVID-19

23:30

În ultimele 24 de ore, în raionul Nisporeni au fost confirmate 15 cazuri de infecție cu noul coronavirus. În total, până la ziua de astăzi, în raion au fost înregistrate 693 de cazuri de COVID-19, comunică ALBASAT. Menționăm că astăzi în Republica Moldova au fost confirmate 1174 cazuri noi de... The post 15 cazuri noi de COVID-19, confirmate astăzi în raionul Nisporeni appeared first on Portal de știri.