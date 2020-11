Ceban: 10 unităţi de transport, din cele 25 cumpărate din Riga, sunt în drum spre Chişinău

19:20

Liderul Platformei DA Andrei Năstase „o să moară că o să se înădușe la Maia sub fustă”, iar președintele PAS Maia Sandu „o să plece în Facebook”. Aceste preziceri primarul de Bălți Renato Usatîi le-a făcut acum câțiva ani, când cei doi politicieni, Sandu și Năstase, făceau o echipă comună a Blocului ACUM. „Andrei n-o […] Articolul Usatîi și-a prezis viitorul când râdea de Năstase că se va înăduși sub fusta Maiei Sandu? (VIDEO) a apărut mai întâi pe LiveNews.MD.