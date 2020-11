Coronavirus în închisoare: 61 de deținuți și 166 de angajați au fost infectați

10:40

Învățarea unei materii alături de specialiștii din domeniu poate deveni o rampă de acces către lumea IT absolut pentru toți cei care își doresc să descopere oportunitățile acestei industrii. De mai bine de 5 ani, proiectul TEKWILL continuă să instruiască persoanele cu puțină experiență pentru ca aceștia să acumuleze cunoștințe suficiente pentru a-și crește nivelul de pregătire în lansarea pentru o carieră în IT. Unul dintre programele susținute de către proiectul TEKWILL în acest sens este Tekwill Academy, o inițiativă educațională care pune la dispoziție 10 cursuri adaptate solicitărilor curente de pe piața muncii. După încheierea a zeci de ediții, sute de specialiști au beneficiat de instruire completă și au reușit să se acomodeze cu mediul IT, chiar dacă nu au avut anterior competențe în această sferă.