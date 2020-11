Fostul Șef al Poliției de Frontieră către Președintele r. Cahul: Demnitatea nu se vinde, cât de mare și voluminos nu ar fi „kuliokul”.

14:45

De la începutul anului, poliția a pornit 300 de cauze penale de sustrageri de pe carduri bancare, cu prejudiciu de circa 3 milioane de lei. Persoanele suspecte de infracțiunea dată riscă până la 15 ani privațiune de libertate, comunică MOLDPRES. Potrivit poliției, în ultimul timp s-a atestat o creștere în domeniul fraudelor cu utilizarea cardurilor