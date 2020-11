Încă 915 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 ore

17:40

Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski s-a infectat cu noul coronavirus. Informația a fost confirmată de adminitrația prezidențială de la Kiev, scrie agenția Interfax. „Din păcate, președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a fost testat pozitiv la COVID-19. Șeful statului se simte bine și va continua să își exercite atribuțiile de la distanță, aflându-se în izolare", se arată în