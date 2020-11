FOTO VIDEO // Un șofer s-a pomeni cu mașina într-un magazin, în urma unui impact violent

14:10

Capitala Indiei este afectată de unul dintre cele mai grave episoade de poluare atmosferică din ultimii ani, conform informaţiilor publicate luni, ceea ce creşte nivelul de risc pentru locuitorii oraşului, ameninţaţi de noul coronavirus, au indicat medicii, relatează Reuters. Poluarea din New Delhi aproape a dispărut la începutul acestui an, când autorităţile guvernamentale au impus [...]