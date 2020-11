NASA şi SpaceX fac ultimele pregătiri înaintea misiunii spaţiale istorice cu echipaj uman către ISS

14:20

Îmi încheiam paltonul, când am auzit telefonul zbârnâind în vestibul. Am ridicat receptorul, și mâna îmi tremura. Pe mine aproape că nimeni nu mă suna. Receptorul era rece ca gheața. Am auzit vocea vătuită a Verei Pavlovna și m-am întrebat oare cum de nu mi-a uitat numărul de telefon, odată ce nu m-a mai telefonat de o sută de ani. Vocea ei mi se părea atât de îndepărtată de parcă mi-ar fi vorbit de la capătul lumii. - A venit Dodon, în parcul nostru, în parcul Alunelul, ca să se întâlnească c...