Diaspora răspunde. Scrisoare către președinte: „Noi nu uităm niciodată de unde am pornit”

După ce compania farmaceutică Pfizer Inc PFE.N a declarat luni că vaccinul său experimental împotriva COVID-19 are o eficiență de 90%, ministerul Sănătății din Federația Rusă a anunțat că vaccinul Sputnik V, dezvoltat de cercetătorii din Rusia împotriva maladiei COVID-19, de asemenea, are o eficienţă de peste 90%, citând date obţinute în urma unor vaccinări...