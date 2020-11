UE va cumpăra 300 mln de doze de vaccin împotriva COVID-19. Oficialii vor semna în scurt timp contractul cu Pfizer – BioNTech

10:30

Unii judecători din Moldova nu înțeleg esența deciziilor Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. Adesea, magistrații declară ilegale recomandările Consiliului sau pur și simplu le ignoră. Despre aceasta se spune într-un raport prezentat la 6 noiembrie de către Centrul de Resurse Juridice. În baza unor istorii reale, apărătorii drepturilor omului au comunicat, […] The post Șor, Năstase și alții nu sunt obligați să prezinte scuze. De ce judecătorii ignoră recomandările Consiliului Egalității appeared first on NewsMaker.