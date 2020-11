Astăzi, în Moldova și în lume

17:50

Compania farmaceutică Pfizer a anunțat luni, 9 noiembrie, că vaccinul său experimental anti-COVID-19 are o eficacitate de peste 90%, potrivit datelor inițiale ale unui studiu amplu, semnalând o mare victorie în lupta împotriva pandemiei.Pfizer și partenerul său german BioNTech sunt primii producători de medicamente care raportează un asemenea succes, pe baza unor experimente clinice de amploare cu vaccinul anti-COVID-19.Cele două firme au spus că până acum nu au identificat efecte secundare negative semnificative, și vor să ceară luna aceasta autorizația americană pentru folosirea vaccinului în regim de urgență.„Este o zi mare pentru știință și omenire”, a spus luni Albert Bourla, președintele executiv al companiei Pfizer.Dacă vaccinul va obține autorizația, numărul dozelor va fi limitat la început, și rămân numeroase semne de întrebare, inclusiv cât timp va oferi protecție persoanelor vaccinate.Președintele BioNTech Ugur Sahin a spus că are motive să creadă că efectul de imunizare va dura un an de zile, deși nu există încă o certitudine în acest sens.Vaccinul a fost testat pe 43.500 de voluntari în șase țări și nu s-au înregistrat probleme de siguranță.În lume sunt mai multe vaccinuri în fazele finale ale testării (faza a treia), dar cel produs de Pfizer este primul care dă rezultate.Vaccinul are la bază o abordare complet experimentală, care presupune injectarea unei părți din codul genetic al virusului în scopul „antrenării” sistemul imunitar uman.Știrea despre vaccin a făcut să crească brusc prețul acțiunilor la bursele de valori mondiale, în ideea că economia s-ar putea relansa odată ce omenirea va avea mijloace eficace să trateze și să prevină infectarea cu COVID-19.