Valeriu Reniță, despre refuzul Maiei Sandu de a participa la dezbateri: Igor! Scuze, dar am o regulă: niciodată nu mă țin de cuvânt

10:40

Discuția:- Doamna Stela?- Da. Cine este?- Vasea vă deranjează, un băiat de la Urbino.- Da.- Vă sun pentru că mi-a dat doamna Vera numărul de telefon pentru alegeri, la transport, dacă se poate.- Aha.- Noi suntem în trei și mai este o doamnă, eu nu sunt cam de mult aici și dacă se poate cu transportul cumva, că vrem să mergem și noi la alegeri, dar nu știm cum să facem.- Da, uite-te la mine. Unde sunteți? La Urbino chiar, da?- Da, da. Eu trăiesc chiar lângă Smol aici, lângă magazinul ăsta de haine. Nu prea cunosc, eu nu sunt de mult aici, am vreo 7 luni, jumătate de an. Am venit cu pandemia asta.- Orarul care vi-i comod... pentru că deja am doamnele de luat la 1 și de adus înapoi până la 3. Am niște doamne de luat, vreo 4.- Da noi suntem liberi, doamna Stela, suntem liberi...- Important ok...- Dar acolo e rând mare?- Nuuu, eu de exemplu m-am dus la vot după ora 6 și nu era rând de loc- Dacă vreți să ne ducem...