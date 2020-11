Reacția Procuraturii Generale la înregistrările audio în care Pavel Voicu și Corneliu Furculiță ar mușamaliza un dosar penal

00:15

În urma alegerilor prezidențiale desfășurate duminică, 1 noiembrie în raionul Orhei pe primele locuri s-au plasat Violeta Ivanov și Maia Sandu. Potrivit datelor CEC pentru Violeta Ivanov, care a candidat din partea Partidului Șor au votat 46,53% sau 20685 alegători. Pentru Maia Sandu, care a canididat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate au votat 29,74%