(video) Au început lucrările de demolare a Filarmonicii Naționale. La fața locului sunt antrenați7 muncitori cu 3 unități de tehnică grea.

08:45

Oamenii de știință au descoperit o planetă pe care plouă cu pietre, vânturile sunt mai rapide decât viteza sunetului și are un ocean de magmă adânc de peste 100 de kilometri, relatează The Independent. Articolul Planeta pe care plouă cu pietre, temperaturile urcă la 3 000 de grade Celsius, iar vântul are o viteză mai mare decât cea a sunetului apare prima dată în #diez.