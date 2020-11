Luptătorii moldoveni au cucerit 5 medalii la „Zagreb Open”

14:50

Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de președinte, Maia Sandu, face apel la cetățenii din țară și de peste hotare să sune părinții, rudele, prietenii pentru a-i convinge să iasă la vot pe data de 15 noiembrie. „Oameni buni, e de datoria noastră să alungăm bandiții de la conducerea...