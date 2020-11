Leul și-a schimbat cursul. Ce va urma?

11:40

În ultimele 24 de ore, în Ucraina au fost depistate aproape 11 mii de cazuri de infectare cu COVID-19, cel mai mare număr de la începutul pandemiei. La nivel mondial, numărul de infectări se apropie de 50 de milioane. În dimineața de 7 noiembrie, în Ucraina au fost anunțate 10 746 noi de îmbolnăvire cu coronavirus.