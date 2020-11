Melania Trump vrea să divorțeze imediat ce părăsește Casa Albă: „Numără minutele”

11:40

Culori vii, covor galben sub picioare și sunetul răsunător al frunzelor ce cad din copaci. Așa sunt toamnele în Moldova. Deși în poeziile lui Bacovia, ele sunt total diferite. Deci, să vedem ce ne spun fotografiile. Am făcut o plimbare prin centrul capitalei, sau cum mai zic eu, am ieșit la vânătoare. La vânătoare după […]