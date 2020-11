Prognoza METEO 9 octombrie. Temperaturile în scădere de la o zi la alta

08:40

Marte si Venus fac opozitie in prima zi a saptamanii si creeza o atmosfera pasionala, fierbinte chiar. Marte este in Berbec si urmeaza sa intre in miscare directa. Simti aceasta energie? Luna este in Leu si aduce si ea putin dramatism. In timp ce Uranus in Taur aduce si el o noapte electrizanta!