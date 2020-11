Donald Trump, nou val de postări pe Twitter: Vorbește din nou despre fraude electorale, deși nu există dovezi

„Ar trebui să ne uităm la voturi. Abia începem etapa de tabelare. Ar trebui să ne uităm la aceste acuzații. Vedem o serie de declarații pe propria răspundere conform cărora au existat fraude electorale. Avem o istorie în această țară a problemelor electorale”, a scris Trump pe Twitter. “We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal.md