Restricții dure în România împotriva pandemiei. Circulația pe timp de noapte a fost interzisă

11:00

Uneori da, alteori nu. Răspund pentru mine, apoi continui să mă gândesc la întrebarea asta retorică cât timp îmi torn cafeaua fără zahăr în cana turcoaz, cumpărată recent anume pentru situațiile în care simți că răspunsurile-s mai degrabă întrebări. Și invers. Nu-s convinsă că aș putea rezista prea multă vreme într-o lume în care aș avea în jur doar oameni ca mine. De plictisit nu m-aș plictisi, asta e clar, dar cred că mi-ar lipsi niște chestii. Aș avea nevoie de o doză de romantism, de un pic de naivitate, de niște putere, de o porție de optimism și de multă încredere că lumea poate fi schimbată dacă începi de jos. Poate de aceea, acum un an, am început să caut, să sap, să mă inspir, să fiu dezamăgită, apoi să caut iar și iar oameni care reușesc să aibă câte puțin din toate. Uimirea a fost și mai mare când am înțeles că în drumul lor spre glorie, se întorc de multe ori și privesc în urmă. Nu uită deloc de unde au pornit. Sunt simpli, onești, plini de îndoieli dar, în același timp, cu multe răspunsuri în buzunar.