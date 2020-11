În apropierea casei Zinaidei Greceanîi au fost auzite împușcături

17:20

Fostul deputat român, Cristian Rizea, care se ascunde la Chișinău de justiția română și care a fost reținut zilelele trecute, a primit 18 zile de arest provizoriu, informează Jurnal.md. Condamnat definitiv în România, fostul deputat PSD, Cristian Rizea, încă nu va fi extrădat de către autoritățile Republicii Moldova. În schimb își va petrece următoarele 18 […] The post Mandat de arest pentru 18 zile de arest pe numele fostului deputat român, Cristian Rizea appeared first on NewsMaker.