Expert politic american // Trump împotriva lui Biden: bătălia continuă

„Anul trecut când eu am propus să indexăm pensiile de două ori pe an și am solicitat să fie acest suport, doamna Maia Sandu mi-a blocat proiectul. Nu credeți în astfel de promisiuni electorale. Eu vă promit că în 2021 vom merge cu indexarea de două ori pe an, și că suportul unic o să fie în ianuarie și în octombrie și eu acest lucru o să-l asigur, cum am asigurat în acest an cu pandemie”, a spus Igor Dodon.Amintim că în acest an, pensionarii au primit un suport de 700 de lei în ianuarie, și câte 900 de lei în octombrie. Totodată, în premieră, în acest an pensiile au fost indexate de două ori, la 1 aprilie și la 1 octombrie. Inițiativele îi aparțin Președintelui țării, Igor Dodon.