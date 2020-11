Am depășit numărul de 50 de milioane de persoane infectate cu COVID-19 la nivel mondial

11:45

The Simpsons au prezis, din nou, rezultatele alegerilor din SUA. Într-un episod, publicat încă în 2012, Mr. Burns prezice rezultatele alegerilor prezidențiale din SUA din 2020. Acesta face o prezentare, iar drept fundal folosește harta Americii colorată exact în modul în care s-a votat în acest an în Statele Unite. Articolul (video) Și iarăși The Simpsons. Animația, într-un episod din 2012, a prezis victoria lui Joe Biden la alegerile din acest an apare prima dată în #diez.