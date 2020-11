„Dodon a rămas singur”. PAS, despre deciziile PDM și ale „Partidului Nostru”

14:10

Trei tineri s-au filmat cum sar pe aripa avionului din fața Aeroportului. Aceștea au postat imaginile pe o rețea de socializare. În prezent, poliția îi caută pentru a-i trage la răspundere pentru huliganism. Tineriis-au filmat cum sar pe aripa avionului amplasat în fața Aeroportului Internațional Chișinău. Imaginile au fost postate pe o rețea de socializare, […]