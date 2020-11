Joe Biden, primul discurs ca președinte ales: „Este timpul să vindecăm America”

20:50

„Aceste alegeri sunt mai mult decât despre Joe Biden sau despre mine. Sunt despre sufletul Americii și despre voința noastră de a lupta pentru el. Ne așteaptă multă muncă. Hai să începem!” - sunt primele cuvinte ale vicepreședintelui ales al Statelor Unite, după ce proiecțiile media au arătat sâmbătă, la cinci zile după alegeri, că Joe Biden este câștigătorul cursei pentru Casa Albă. This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to f...