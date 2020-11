Terapie alimentară pentru combaterea stresului și anxietății

22:20

Kamala Harris va deveni prima femeie de culoare vicepreședintă din istoria SUA, scrie NY Times. Ea l-a sunat pe Joe Biden să îl felicite pentru victoria în alegeri, spunând ”Am reușit, Joe! Vei fi următorul președinte al Statelor Unite!”. We did it, @JoeBiden. pic.twitter.com/oCgeylsjB4 — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020 Kamala Harris a candidat […]