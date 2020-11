Candidatul Partidului „Șor”, Violeta Ivanov, a primit peste 870 de mii de lei de la șomeri și pensionari

15:30

Două biserici din or. Cupcini, raionul Edineț, unde primarul și președintele Consiliului Raional sunt socialiști, au primit bani din bugetele locale în timpul actualei campanii electorale. MoldovaCurata.md a descoperit că una dintre biserici a fost vizitată de candidatul Igor Dodon cu o săptămâna înainte de a fi luată decizia de finanțare, iar preotul a rostit ... The post O biserică vizitată de Igor Dodon în campanie a primit, la o săptămână, bani din bugetul local first appeared on Radio Orhei.