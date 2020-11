ONG din Belarus: Poliția a arestat 57 de lucrători medicali care intenționau să participe la un protest din Minsk

11:10

Comisia Electorală Centrală (CEC) nu poate lua atitudine faţă de dezvăluirile RISE Moldova, care ar demonstra că Igor Dodon ar beneficia de serviciile mai multor consultanţi politici ruşi, atâta timp cât nu a fost depusă o contestaţie. Totodată, CEC-ul ia atitudine pe anumite probleme în baza probelor și nu în baza acuzaţiilor publice. Declaraţiile au […]