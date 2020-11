Alegeri SUA 2020: Donald Trump îl avertizează pe Joe Biden să nu-și revendice victoria

14:20

Tabloidul britanic The Sun a relatat că Putin ar părăsi preşedinţia în lunile următoare deoarece, susţine ziarul, are boala Parkinson, fapt care ar fi evidenţiat de o apariţie video recentă în care liderul de la Kremlin ar fi fost văzut tremurând ciudat. The Sun a citat şi un expert politic rus, profesorul Valeri Solovei, care a sugerat la începutul săptămânii, la un post de radio din Moscova, ca Putin ar fi sub presiunea anturajului său pentru a demisiona, din cauza temerilor legate de starea s...