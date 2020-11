Ion Ceban cheamă cetățenii la cea de-a treia ieșire în teren, pentru a planta copacii

11:30

Guvernul Sandu a blocat, în 2019, proiectul Președintelui de a indexa pensiile de două ori pe an și de a le acorda pensionarilor suport unic de 700 de lei. Despre aceasta Igor Dodon a declarat în emisiunea live. „Anul trecut când eu am propus să indexăm pensiile de două ori pe an și am solicitat […]