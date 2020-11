Igor Dodon, susținut în turul doi și de Mișcarea de tineret „Urmașii lui Ștefan”

17:45

Nivelul infracționalității în Republica Moldova a înregistrat o scădere în 2020, comparativ cu anul 2019. Potrivit unui raport al MAI, în 10 luni ale anului trecut pe teritoriul țării au fost înregistrate peste 24 000 de infracțiuni, comparativ cu acest an când au fost documentate puțin peste 20 000, ceea ce este cu 4 mii mai puțin față de aceiași perioadă a anului 2019.Astfel, dacă anul trecut au fost săvârșite 157 de infracțiuni excepțional de grave, anul în curs oamenii legii au înregistrat 114 asemenea fapte. În 2019, pe teritoriul țării s-au produs peste 500 de infracțiuni deosebit de grave. În acest an, numărul încălcărilor deosebit de grave se cifrează la 370.O scădere vizibilă se înregistrează și la infracțiunile din categoria celor grave. În 10 luni ale anului trecut, în Moldova s-au produs peste 3 100 de asemenea fapte, față de 2 750 în același interval al anului 2020.Cel mai mult în acest an au scăzut infracțiunile mai puțin grave, în comparație cu anul trecut. Pe teritoriul țării în 2020 au fost săvârșite peste 10 800 de încălcări din această categorie, față de 14 036 anul trecut.Datele statistice indică în acest an o diminuare a numărului infracțiunilor din categoria celor ușoare. Anul trecut s-au documentat peste 6200 de infracțiuni ușoare, iar în acest an 5 986.Potrivit raportului, în acest an în Moldova au fost săvârșite mai puține furturi decât anul trecut: în 2019 - 8 329, iar în 2020 - 6 428; omoruri anul trecut -145, anul în curs-132; escrocherii 1 671 în 2019, față de 1340 în 2020; tâlhării - 82 anul trecut, 49 - în acest an, jafuri 537 în 2019, iar în acest an 458; pungășii anul trecut 784, în acest an 293.De asemenea, în 10 luni ale acestui an pe teritoriul țării s-au produs mai puține accidente rutiere față de aceeași perioadă a anului trecut. De la începutul anului au fost documentate 1595 de accidente pe drumurile din țară, iar în anul trecut - 2 146.