Accesul la informație și licențe deschise, lecție publică

Laboratoarele din Germania au ajuns la limita capacităţii de testare pentru coronavirus, a anunţat marţi Asociaţia Laboratoarelor Acreditate pentru Medicină, pe baza datelor din 162 de laboratoare. Este pentru prima dată când toate lucrează la 100% din capacitate, notează dpa, potrivit Agerpres. Săptămâna trecută s-au efectuat peste 1,4 milioane de...