Tradiția unei recolte înalte cu hibrizii KWS de sfeclă de zahăr

15:30

Dorința de a schimba lucrurile în bine l-a determinat pe ex – ministrul, diplomatul și savantul Vasile Bumacov să scrie cartea „Blat to Billions”. Lansarea a avut loc la Biblioteca Națională din Chișinău. Autorul aduce la cunoștința publicului impactul teribil al practicii marxist-leniniste și staliniste asupra poporului nostru. „Eu nu am vrut să scriu această […] Articolul O carte despre soarta țărilor socialiste apare prima dată în AgroTV.