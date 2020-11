video | Microsoft pregăteşte lansarea Xbox Series X. Noua consolă va intra pe piață din 10 noiembrie

15:30

„Nu-mi pun întrebarea „pentru cine votăm?", eu am altele: Cum de am ajuns în situația să alegem între doi membri din coaliția Kozak?". Afirmația îi aparține fostului candidat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 din partea PL, Vasile Calmațui. Moldoveanul, plecat de mai mulți ani din Republica Moldova, susține că la alegeri va strica