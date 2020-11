Guvernul a aprobat măsuri suplimentare în vederea prevenirii răspîndirii infecției COVID-19

08:00

Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 6 noiembrie sînt: 06 noiembrie — a 311-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 55 de zile. Evenimente 2007 (7515) — Semnarea decretului privind declararea Anului 2009 — an al sărbătorii a 650 de ani