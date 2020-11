Franța a descoperit de ce are 40.000 de infectați în ciuda lockdown-ului

18:30

Rezultatul alegerilor din SUA se lasă așteptat. Joe Biden are momentan un avans față de Donald Trump, dar cursa este strânsă în mai multe state-cheie. Predicțiile CNN arată că Joe Biden conduce cu 253 voturi electorale, în timp ce Donald Trump are 213 voturi. Pentru a câștiga, un candidat are nevoie de votul a 270 […]