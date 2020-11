Dodon: Dizolvarea Parlamentului este o prioritate, indiferent de rezultatele din 15 noiembrie

12:45

„Nu-mi pun întrebarea „pentru cine votăm?", eu am altele: Cum de am ajuns în situația să alegem între doi membri din coaliția Kozak?” Declarația aparține fostului candidat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, Vasile Calmațui, transmite Paranteze.md.Moldoveanul plecat de mai mulți ani din țară susține că la alegeri nu o va vota pe Maia Sandu, dar va strica buletinul de vot.„În 2016 am călcat peste orgolii și am votat Maia Sandu, îndemnând public la un vot contra lui Dodon. În 2019 Maia Sandu a complotat cu Kozak pentru a schimba guvernarea Republicii Moldova, ne-a întors în țarcul Moscovei din care ne îndepărtam din 2009. Trădare! Eu nu pot vota pentru Maia Sandu sau Dodon”, a spus Calmațui.Totodată, reprezentantul Diasporei este de părerea că dacă va câștiga Igor Dodon, „nu se schimbă mare lucru”. „Moscova ar prefera-o pe Maia Sandu: asta ar diminua presiunea politică pe PSRM, ar da impresia de deschidere, că Rusia nu controlează total Republica Moldova și onorează „înțelegerea" din iunie 2019. Maia Sandu convine Kremlinului și pentru că ea nu atinge interesele sale (care sunt, o spune Lavrov: ne-admiterea R.Moldova în NATO și împiedicarea Unirii)”, a mai spus Calmațui.„Dacă câștigă Maia Sanda, va fi promovat „moldovenismul civic", un moldovenism cu spoială cică-europeană și post-modernistă, pentru ca să fim orice, numai nu români. Vor înflori mesajele „să oprim discursurile geopolitice care dezbină", „să ne ocupăm de problemele adevărate", „să construim o țară europeană la noi", „să ne unim cu toții în lupta contra corupției", „suntem un popor harnic, vom reuși totul la noi în țară", „nu contează cine suntem, principalul e să nu supărăm pe nimeni", a declarat Calmațui.Vasile Calmațui nu-și pune întrebarea „pentru cine votăm?". Acesta se întreabă cum au ajuns moldovenii în situația să aleagă între doi membri din coaliția Kozak?