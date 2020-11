2 cazuri noi de COVID-19, confirmate astăzi în raionul Nisporeni

11:10

Uniunea Europeană va continua să urmărească îndeaproape evoluțiile în perioada de până la cel de-al doilea tur de scrutin prezidenţial din Republica Moldova, precum și în timpul acestuia. UE insistă pe evitarea practicilor care nu corespund angajamentelor OSCE și altor obligații și standarde internaționale privind alegerile democratice şi se așteaptă... The post UE va urmări evoluțiile în perioada de până şi în timpul celui de-al II-lea tur de scrutin appeared first on Portal de știri.