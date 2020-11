În Regiunea de Sud au fost lansate proiectele de dezvoltare finanţate de UE

18:15

Primăria municipiului Cahul lansează a II-a ediție a procesului de Bugetare participativă, pentru concursul de proiecte depuse de cetățeni, care vor fi implementate în 2021. Bugetarea participativă este un proces derulat de Primăria Cahul, prin care ideile şi inițiativele comunității cahulene se manifestă și se transformă în realitate. Este un proces deschis, incluziv și transparent […]