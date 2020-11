Un parc din Chișinău intră în reparație capitală. Despre care este vorba și cine finanțează lucrările?

20:00

Un executor judecătoresc, acuzat de comiterea depășirii atribuțiilor de serviciu și complicitate la spălarea banilor, a fost achitat. Verdictul a fost dictat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Mai exact, instanța a încetat procesul penal pe capătul de acuzare "depășirea atribuțiilor de serviciu" pe motiv că fapta constituie o contravenție, care la fel a fost încetată […]