video | Dodon, despre omleta și scrobul Maiei Sandu: „Se vede că nu a ținut demult ouăle în mână”

Fostul vicepreşedinte Joe Biden a doborât recordul pentru cel mai mare număr de voturi exprimate pentru orice candidat la preşedinţie din istorie. Candidatul democrat la preşedinţie a depăşit 70.330.000 de voturi, miercuri începând cu ora 13:38, ora New York-ului, potrivit The Associated Press, citat de Mediafax. Totalul lui Biden depăşeşte semnificativ un record anterior pentru … Articolul Joe Biden este candidatul cu cel mai multe voturi din istoria SUA apare prima dată în ZUGO.