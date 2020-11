Maia Sandu, despre mobilizarea diasporei și probleme de rezolvat pentru turul II

22:00

Ca și orice lucru important, turul întâi al alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie, are cel puțin 3 etape importante: planificare, realizare și evaluare. Societatea are nevoie de etapa de evaluare atât pentru a înțelege ce s-a făcut bine sau mai puțin bine în trecut, cât și pentru a înțelege ce are de făcut în viitor, mai exact în perioada care a rămas până la ziua votării în turul