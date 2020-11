Un executor judecătoresc implicat în „Laundromatul rusesc” a fost achitat

09:30

Parcările neregulamentare în curțile blocurilor blochează accesul pompierilor, care pierd timp prețios pentru a-și face loc cu autospecialele. La această concluzie au ajuns echipajele de salvatori și pompieri, în cadrul unui exercițiu din seara zilei de 3 noiembrie. Experimentul a avut loc în mai multe curți și complexe locative de pe strada Testimițanu din Chișinău. […] The post Pe lângă ei nu se trece. Experiment IGSU: parcările în curțile blocurilor ne-ar putea costa viața (FOTO) appeared first on NewsMaker.